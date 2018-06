Węgry nie będą blokować szczytu Ukraina-NATO

Władze w Budapeszcie zadeklarowały, że nie będą wetować decyzji ws. udziału NATO w spotkaniu z udziałem prezydenta Ukrainy. Nadal jednak planowane jest zablokowanie posiedzenia Komisji Ukraina-NATO.

O zmianie decyzji władz Węgier poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Sijarto podczas konferencji prasowej w Niżnym Sołotwinie na Zakarpaciu, gdzie wziął udział w konsultacjach szefów MSZ Ukrainy i Węgier. Stwierdził również, że Węgry zmniejszyły zakres swoich żądań co do zmian w ukraińskiej ustawie oświatowej, domagając się wykonania wskazań Komisji Weneckiej. Dodał jednak, że do momentu wykonania postanowień, strona węgierska utrzyma w mocy swoje weto co do spotkania Komisji Ukraina-NATO.

Według deklaracji strony węgierskiej, porozumienie w tej sprawie zawarto przy współpracy USA. „Kilka tygodni temu w Waszyngtonie spotkałem się z panem Pompeo (sekretarz stanu USA – przyp. polukr.net) i powiedziałem mu, że nie mamy nic przeciwko, by odbyło się posiedzenie ws. bezpieczeństwa na Morzu Czarnym, do udziału w którym zostanie zaproszony prezydent Ukrainy” – powiedział Sijarto.

W spotkaniu poświęconemu sytuacji na Morzu Czarnym udział ma wziąć również prezydent Gruzji.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,