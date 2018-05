SBU: Kierownik „RIA Novosti Ukrainy” prowadził antyukraińską działalność

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Republiki Autonomicznej Krymu zaprezentowali dokumentację wskazującą na wykorzystanie przez Rosję dziennikarzy w celu prowadzenia działalności wymierzonej w Ukrainę. O dowodach w tej sprawie poinformował zastępca szefa SBU, Wiktor Kononenko.

W 2014 roku, zgodnie z sugestią dyrektora agencji informacyjnej „Rossija Segodnya”, Dmytra Kisielowa, kierownikiem ukraińskiego przedstawicielstwa tej struktury wyznaczono obywatela Ukrainy, Kiryła Wyszyńskiego. Zarejestrował on kilka podmiotów prawnych, w tym towarzystwo z ograniczoną odpowiedzialnością „Interselekt”, które działa pod marką „RIA Novosti Ukraina”.

„Taka forma prawna została zastosowana przede wszystkim dla ukrycia rosyjskich źródeł finansowania medium i związków wspomnianej struktury z moskiewskim biurem agencji „Rossija Segodnya” – powiedział Wiktor Kononenko. Ponadto, dla przykrycia swojej działalności, kierownictwo rosyjskiej agencji wykorzystało schemat podpisania umów o współpracy pomiędzy towarzystwem „Interselekt” a firmą zarejestrowaną w stolicy Serbii, Belgradzie.

„Co miesiąc wspomniana firma przekazywała ponad 53 tysiące euro, które miały rosyjskie pochodzenie, na rachunki ukraińskich przedsiębiorstw, kontrolowanych przez Wyszyńskiego” – powiedział Kononenko. Środki te były wykorzystywane na potrzeby działalności „RIA Novosti Ukraina”.

Jak wynika z informacji zgromadzonych przez SBU, wiosną 2014 roku Kirył Wyszyński wyjechał na Krym, gdzie brał udział w akcjach propagandowych wspierających aneksję i włączenie Półwyspu do Rosji, za co został odznaczony przez prezydenta FR medalem „Za zasługi dla Ojczyzny”. Po powrocie do Kijowa pracował nad przygotowaniem materiałów propagandowych na korzyść LNR i DNR.

SBU przeprowadziła rewizje w miejscach rejestracji wspomnianych firm oraz w mieszkaniach ich pracowników, gdzie zabezpieczono dokumentację potwierdzającą materiały wcześniej zgromadzone w śledztwie.

