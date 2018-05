NATO nie planuje zmian w sferze wsparcia dla Ukrainy

Pomimo wniosku władz Węgier ws. przeglądu współpracy z Ukrainą, nie ma planów zmiany podejścia w tym obszarze – informuje Kwatera Główna NATO.

„NATO udziela Ukrainie potężnego wsparcia politycznego i praktycznego i nie ma planów, by miało się to zmienić” – powiedział przedstawiciel Sojuszu odnosząc się do kwestii wniosku złożonego przez stronę węgierską ws. przeglądu programów współpracy pomiędzy NATO a Ukrainą.

Władze w Budapeszcie przekały krajom członkowskim dokument, w którym stwierdza się, iż reformy na Ukrainie okazały się porażką, pomimo wsparcia politycznego i finansowego krajów zachodnich. Mimo tego, według przedstawicieli struktur NATO, „w ciągu ostatnich lat Ukraina była w stanie dokonać znaczącego progresu jeśli chodzi o reformy m.in. w sektorze bezpieczeństwa i obrony”. Działania strony węgierskiej nie zostały skomentowane.

Władze w Budapeszcie grożą także zerwaniem planowanego na lipiec szczytu NATO-Ukraina wobec nadal obowiązującej ustawy oświatowej, która ich zdaniem narusza prawa mniejszości węgierskiej na Ukrainie.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,