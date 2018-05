Kurt Volker: nie ma rozbieżności między USA i UE w kwestii dostaw broni na Ukrainę

Według specjalnego przedstawiciela USA ds. Ukrainy, Kurta Volkera, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską nie ma rozbieżności co do kwestii dostaw na Ukrainę broni, w tym pocisków przeciwpancernych Javelin.

„Przeprowadziłem wiele konsultacji w całej Europie – także we Francji i Niemczech, z członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, UE i NATO. Nie zauważyłem jakichś poważniejszych rozbieżności czy opozycji co do kwestii pomocy Ukrainie w kwestii samoobrony” – powiedział Kurt Volker, wskazując na przykład krajów takich jak Wielka Brytania, Litwa czy Polska, które dostarczają broń na Ukrainę.

„Logicznym jest, że Ukraina poowinna mieć możliwość obrony, a inni powinni w tym pomagać” – powiedział dyplomata.

Jak wiadomo, Ukraina zakupiła 35 wyrzutni i 210 pocisków przeciwpancernych Javelin od USA za sumę 47 mln dolarów. Pierwsze próbne strzelania odbyły się 22 maja br. W kolejnym roku budżetowym Ukraina może otrzymać od USA pomoc wojskową o wartości o 250 mln dolarów.

Na podstawie: pravda.com.ua,