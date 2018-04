Olena Malinowska: emigranci zarobkowi tworzą 9% PKB Ukrainy

Spośród tych, którzy skorzystali z ruchu bezwizowego z UE 17% pojechało w poszukiwaniu pracy. Najwięcej ukraińskich imigrantów zarobkowych przyciągnęła Polska, gdzie mieszka i pracuje blisko 700 tys. Ukraińców. Emigranci wysyłają na Ukrainę pieniądze na sumę blisko 9% PKB Ukrainy. Takie dane przedstawiła Olena Malinowska, współpracownik Wydziału Bezpieczeństwa Społecznego Narodowego Instytutu Badań Strategicznych podczas III Forum Dziesięciolecia w Charkowie.

„Przyczyna migracji Ukraińców to niskie płace na Ukrainie. 57% wyjeżdżających pracuje za granicą do 3 miesięcy, potem wracają do domów. 70% migrantów pochodzi z zachodniej części Ukrainy. Główny kraj ich wyjazdów do Polska, następnie Włochy, Czechy i Niemcy. Co czwarty wyjeżdżający nadal pracuje w Rosji. Średni wiek migranta to 33 lata. Dla studentów – to nie kwestia oświaty, ale otrzymania możliwości wejścia na rynek pracy UE. Także Europa jest zainteresowana w przyjmowaniu młodych i wykształconych imigrantów” – powiedziała socjolog podczas obrad Forum.

Olena Malinowska stwierdziła również, że migracja, poza zagrożeniami, daje także możliwości. „Gdyby nie migracja, to bezrobocie na Ukrainie byłoby o 1,6 razy większe. Według badań, przeciętny migrant zarabia za granicą 800 dolarów miesięcznie. To największy inwestor w ukraińską gospodarkę. Ich przekazy zmniejszają negatywne skutki kryzysu, deficyt płatniczy, zapewniają finansowanie importu, sprzyjają zniżeniu poziomu ubóstwa, inwestycjom w kapitał ludzki. Ludzie więcej inwestują w mały biznes. 1 dolar z przekazów pieniężnych daje 2 dolary przyrostu w gospodarce narodowej” – dodaje.

Na podstawie: inf. własna polukr.net