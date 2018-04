Iza Chruślińska: nie ma punktu bez powrotu w budowaniu demokracji

W Polsce ma miejsce odejście od demokracji w stronę autorytaryzmu, co oznacza, że zdobycze reform i demokracji nie są dane raz na zawsze i mogą przyjść zmiany. Dla krajów takich jak Polska czy Ukraina nie ma „punktu bez powrotu” – powiedziała podczas III Forum Dziesięciolecia polska dziennikarka, Iza Chruślińska.

„Minęło 2,5 roku od początku zmian politycznych w Polsce. Gdy Ukraina idzie w stronę demokracji, Polska odwrotnie. Wszystkie wartości i osiągnięcia, które od 1989 budował nasz kraj teraz są albo rujnowane albo już zostały zrujnowane. Jedną z pomyłek poprzednich władz było to, że naiwno myślano, że zbudowaliśmy mocną, demokratyczną podstawę, której nie da się zniszczyć. Okazało się jednak, że budowa demokracji to proces, który nigdy się nie kończy, że dojście do władzy partii „Prawo i Sprawiedliwość” wobec faktu, że Polska jest w UE i NATO stworzy tylko przejściowe problemy” – powiedział dziennikarka podczas swojego wystąpienia.

Zdaniem Izy Chruślińskiej, ta sytuacja jest lekcją dla Ukrainy. „Ważne, byście również rozumieli, że budowa demokratycznego społeczeństwa nie ma końca. Zawsze może rozpocząć się droga w przeciwnym kierunku. Żadne osiągnięcia nie zwalniają społeczeństwa od odpowiedzialności za dalszy los kraju. Dla ciągłego ruchu naprzód potrzebne są nie tylko reformy, ale także wartości, na których powinno opierać się społeczeństwo. Jeśli elity pozostawiają bez odpowiedniej uwagi część społeczeństwa, nie wyjaśniają swoich kroków, do głosu dochodzą populiści, działający poprzez rzucanie prostych, krzykliwych haseł” – dodała.

Na podstawie: inf. własna polukr.net