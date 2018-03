W Polsce zlikwidowano grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym handlem papierosami

Polska Straż Graniczna, Państwowa Służba Przygraniczna Ukrainy oraz mołdawska Policja odkryły działalność zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która zajmowała się produkcją i rozprowadzaniem papierosów. Jej członkami byli obywatele Ukrainy, Gruzji, Rumunii i Mołdawii, a obszarem działalności przede wszystkim terytorium Polski, gdzie również doszło do ich zatrzymania.

W skład grupy wchodziło 7 mężczyzn i 1 kobieta, w tym czworo obywateli Ukrainy, dwoje – Mołdawii oraz po jednym Rumunii i Gruzji. Kierował nią 50-letni obywatel Ukrainy. Działania mające na celu rozpracowanie i zakończenie działalności grupy były realizowane przez służby wspomnianych państw od marca 2017 roku.

Do zatrzymania podejrzanych doszło 13 marca 2018 roku w województwie pomorskim. W ramach działań operacyjncych funkcjonariusze SG i Policji weszli do mieszkań osób zamieszanych w działalność grupy oraz do hali przemysłowej, gdzie znajdowała się fabryka papierosów. W działaniach tych uczestniczyli przedstawiciele służb policyjnych z Ukrainy i Mołdawii. Skonfiskowano m.in. 2,5 tony tytoniu, a także 3 sztuki broni palnej, ponad 200 nabojów, dwa tłumiki i granaty. Wcześniej, w związku ze sprawą, w lipcu 2017 roku ukraińska Policja zlikwidowała fabrykę nielegalnych papierosów w obwodzie czerniowieckim.

Zatrzymanym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a za kierowanie grupą przestępczą – do 10 lat.

Na podstawie: dpsu.gov.ua, strazgraniczna.pl