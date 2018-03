Piotr Gliński zaniepokojony oświadczeniami wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenko

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński wyraził zaniepokojenie w związku z oświadczeniami wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenko, który stwierdził, że „uzależnia wznowienie prac ekshumacyjnych na Ukrainie między innymi od poprawek do ustawy o IPN i odbudowania ukraińskich pomników w Polsce, a także zniesienia zakazu wjazdu dla przedstawicieli ukraińskich instytucji”.

Według Glińskiego, te kwestie nie powinny być przedmiotem rozmów za pośrednictwem mediów, jako że dla tego celu przeznaczone są spotkania dwustronne obu delegacji. Ponadto, zdaniem ministra kultury kwestie poprawek do ustawy o IPN czy zakazów wjazdu nie należą do kwestii regulowanych umową z 21 marca 1994 roku ws. ochrony miejsc pamięci i pochówku ofiar wojny i represji politycznych. Strona polska proponuje, aby kwestię pomników rozwiązała polsko-ukraińska komisja powołana dla uregulowania tej kwestii.

„Komisja powinna zająć się kwestią pomników, zwłaszcza tych, których status prawny jest dyskusyjnym. Strona polska deklarowała i deklaruje gotowość do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji miejsc pamięci w Polsce, co będzie sprzyjać ich ochronie. Analogicznie, trzeba przeprowadzić podobną inwentaryzację na Ukrainie” – napisano w oświadczeiniu polskiego Ministerstwa Kultury. Strona polska chciałaby również najpierw rozwiązać kwestię miejsc pochówku, a następnie przejść do uregulowania sytuacji symbolicznych miejsc pamięci.

„Przyczyną kryzysu w relacjach dwustronnych jest to, że strona ukraińska uzależnia współpracę w sprawach oczywistych od porozumienia w kwestia symbolicznych, znacznie trudniejszych” – napisano w oświadczeniu ministra kultury, podkreślając, że Polska potępia każdy akt wandalizmu dokonany na jakimkolwiek miejscu pamięci.

„Warunki dla wszystkich są jednakowe – to wspólne uszanowanie pamięci zabitych, niedopuszczenie do rujnowania pomników i ich odbudowa w razie uszkodzenia, a także odpowiednia reakcja władz na akty wandalizmu. Niedopuszczalnym jest, gdy podobne akty zniszczenia nie spotykaja się z żadnymi reakcjami” – powiedział wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko.

Na podstawie: mkidn.gov.pl, kmu.gov.ua