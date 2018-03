Niżankowice: władze zakazały rekonstrukcji polsko-ukraińskich walk z lat 1918-1919

W niedzielę, 25 marca br., władze wioski Niżankowice w rejonie starosamborskim nie pozwoliły na przeprowadzenie widowiska w postaci rekonstrukcji walk z czasów wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, które miało być zorganizowane przez Towarzystwo „Pamięć” w ramach setnej rocznicy ukraińskiej rewolucji. Przewodniczący lokalnej rady, Wołodymyr Smoliński wyjaśnił portalowi polukr.net, że władze odmówiły wydania zgody by nie prowokować kolejnych konfliktów pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

„Po pierwsze nie zabroniłem tego samodzielnie, ale była to decyzja 14 deputowanych rady rejonowej” – powiedział w komentarzu dla polukr.net Smoliński. „Zastanowiliśmy się i zdecydowaliśmy, że to przedstawienie nie powinno się odbyć. Poza tym Towarzystwo „Pamięć” nie zwracało się do nas o zgodę – skontaktowali się jedynie z dyrektorem lokalnej szkoły i z nim podpisali porozumienie, a nie z nami. Nas poinformowano jedynie przez pocztę elektroniczną. W tym samym dniu wypadała także polska niedziele palmowa, a we wsi mieszka polska mniejszość z którą mamy przyjacielskie relacje. Nie trzeba nam konfliktów. Dlatego zdecydowaliśmy o zakazie przeprowadzenia tego wydarzenia, tym bardziej, że takie wydarzenia historyczne nie miały miejsca w naszym rejonie. Walki miały miejsce w Chyrowie, więc tam powinny odbywać sie takie przedstawienia” – powiedział Wołodymyr Smoliński.

Rekonstrukcja miała odbyć się w stulecie ogłoszenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Obecnie Towarzystwo „Pamięć” planuje zorganizować ją w dniach 20-21 kwietnia br.

Walki w rejonie Chyrowa toczyły się w listopadzie i grudniu 1918 roku. 23-25 listopada Niżankowice zajął polski oddział, który ruszył dalej na Chyrów, a następnie został odparty w drodze na Sambor przez oddziały Armii Galicyjskiej, dowodzone przez ppłk Antona Krawca, który następnie zaproponował dowództwu marsz na Przemyśl przez Chyrów i Niżankowice. 5 grudnia grupa Krawca zdobyła Chyrów i ruszyła na Przemyśl, zajmując po drodze niebronione Niżankowice. Równolegle jednak strona ukraińska poniosła porażkę w walce pod Mościskami, wobec czego natarcie wstrzymano, a grupa ppłk Krawca wycofała się do Chyrowa, ścigana przez polskie oddziały. W pobliżu Niżankowic doszło do walki polskiego pociągu pancernego „Śmiały” z improwizowanym ukraińskim pociągiem pancernym, która zakończyła się porażką ukraińskiej jednostki. 20 grudnia polskie oddziały zajęły Chyrów, a linia frontu ustabilizowała się do maja 1920 roku.

Ihor Tymots