Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński podczas obrad XI Forum Europa Ukraina stwierdził, że wspólne bezpieczeństwo i wartości krajów Europy Środkowej są ważniejsze, niż drobne napięcia w relacjach dwustronnych, wynikające m.in. z trudnej historii.

Marek Kuchciński wziął udział w obradach sesji plenarnej podczas pierwszego dnia obrad XI Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie (13.03.2018r.), dotyczącej sytuacji Ukrainy po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej.

„Europa to jedna całość: od Hiszpanii po Ługańsk czy nawet Kaukaz (…) Polska od lat 90. XX wieku, od samego początku wspierała proeuropejskie dążenia Ukrainy. Zwracaliśmy uwagę UE na jej wschodnie sąsiedztwo. Działania te, głównie Polski, przyczyniły się do podpisania umowy stowarzyszeniowej, a także wprowadzenia ruchu bezwizowego z Ukrainą” – powiedział Marek Kuchciński. Dodał, że taka, a nie inna polityka Polski wynika przede wszystkim z polskiej racji stanu, a polityka Polski wobec Ukrainy nie jest koniunkturalna czy tymczasowa.

„Chcemy wyciągać wnioski z przeszłości ale patrzymy w przyszłość. W każdym czasie następowała zbieżność interesów w naszym sąsiedztwie: dotyczy to tak I wojny, jak rozbiorów czy Unii PL-Lit czy unii Trojga Narodów – niewykorzystanej szansy” – powiedział marszałek Sejmu odnosząc się do tematyki historycznej, dominującej w ostatnich miesiącach w relacjach Warszawa-Kijów. „To co nas także łączy to to, że dla każdego z krajów regionu wartością jest niepodległość: tak Ukrainy, jak krajów V4 czy bałtyckich. Wspólna polityka umacniania bezpieczeństwa jest – mam nadzieję – niezależna od tymczasowych napięć na tle historycznym” – powiedział Kuchciński.

Odnosząc się do problematyki bezpieczeństwa energetycznego stwierdził, że powstanie gazociągu Nord Stream 2 będzie zagrożeniem dla Polski, krajów bałtyckich, ale zwłaszcza Ukrainy. „To kolejna przesłanka, by trzymać się razem (…) Wspólne projekty to także infrastruktura transportowa, np. Via Carpathia, a także projekty budowy nowych przejść granicznych, których na granicy polsko-ukraińskiej jest zdecydowanie za mało” – podkreślił Marek Kuchciński.

