Kancelaria Prezydenta RP rozczarowana wynikami rozmów wicepremierów Polski i Ukrainy

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy wyrazili rozczarowanie efektami rozmów wicepremierów Polski i Ukrainy, które odbyły się w piątek, 16 lutego. Z kolei przedstawiciele strony ukraińskiej ocenili rozmowy jako konstruktywne, co miało zostać wyartykułowane przez obie strony.

„Kancelaria Prezydenta RP jest głęboko rozczarowana rezultatami rozmów pomiędzy wicepremierami Polski i Ukrainy. Brak woli strony ukraińskiej co do skasowania zakazu ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie wypełnia mandatu rozmów, udzielonego przez prezydentów obu krajów, co znacząco wpływa na wzajemne relacje” – oświadczył minister w Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski. Dodał on, że strona polska liczy na szybki postęp w tej sprawie.

Tymczasem zastępca ministra spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar oświadczył, że z jego punktu widzenia taka ocena nie ma podstaw, a rozmowy były konstruktywnymi – ich rezultaty pozytywnie oceniły obie strony spotkania. Komentarz tej treści pojawił się na profilu Facebook Ambasady Ukrainy w Polsce. „Strony zademonstrowały wolę polityczną dla rozwiązania wszystkich problematycznych kwestii w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku” – czytamy w oświadczeniu. Zdaniem Bondara, „nic nie stoi na przeszkodzie dla wznowienia ekshumacji poza stworzeniem odpowiednich warunków, o czym mowa była w czasie rozmów”.

„Wicepremierzy ustalili, by wykorzystać czas jaki pozostaje do zapoczątkowania tych prac w odpowiedniej porze roku dla przygotowania odpowiednich podstaw. Dotyczy to między innymi usunięcia śladów wandalizmu z ukraińskich miejsc pamięci, które legalnie zostały ustanowione w Polsce” – napisał zastępca szefa MSZ.

O konieczności inwentaryzacji miejsc pamięci, uznania ich statusu i legalizacji wspomniał podczas konferencji prasowej po rozmowach w Warszawie również wicepremier Ukrainy, Pawło Rozenko. Ma to zapobiec kolejnym aktom wandalizmu po obu stronach granicy.

Na podstawie: prezydent.pl, facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce, ukrinform.ua