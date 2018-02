Grupa ds. dialogu polsko-ukraińskiego: Zmiany w ustawie o IPN mogą fatalnie wpłynąć na nasze relacje

Uchwalona nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w obecnej formie może mieć fatalny wpływ na relacje polsko-ukraińskie, co może prowadzić do eskalacji wrogości i pogłębienia konfliktu politycznego pomiędzy naszymi narodami – napisali członkowie Grupy ds. dialogu polsko-ukraińskiego.

„Ryzykujemy utratę dorobku dobrosąsiedzkich stosunków ostatniego ćwierćwiecza i sympatii do Polski w ukraińskim społeczeństwie. Ustawa może wpłynąć na zmniejszenie korzystnej i ważnej dla naszego kraju obecności ukraińskich pracowników i studentów z Ukrainy w Polsce, wywołuje także obawy co do ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym zwłaszcza wspólnoty ukraińskiej w Polsce. Nareszcie, grozi utratą solidarności naszych krajów i narodów wobec agresywnej polityki Rosji, co może postawić pod znakiem zapytania bezpieczeństwo Polski” – napisano w apelu.

Autorzy apelu zwracają uwagę, że zaniepokojenie wzbudzają niektóre zapisy ustawa, w tym „penalizacja wypowiedzi i działań, które zmniejszają odpowiedzialność realnych winowajców zbrodni przeciwko narodowi polskiemu” – co może doprowadzić do całkowitej blokady dialogu historycznego z Kijowem ws. zbrodni wołyńskiej, a także zapoczątkować prawne prześladowania ze strony państwa polskiego wobec przedstawicieli ukraińskich elit politycznych, historyków, dziennikarzy i naukowców – bez których żadna współpraca nie będzie możliwa. Powyższe może dotyczyć także polskich badaczy wspomnianych wydarzeń z lat 1939-47.

„Odniesienie w tym samym miejsce zbrodni ukraińskich nacjonalistów do działań ZSRR i III Rzeszy Niemieckiej jest niewłaściwym (…) radzieckie i niemieckie zbrodnie miały inny charakter prawny i międzynarodowy, jako realizowane przez państwa, będące instytucjami totalitaryzmów – nazizmu i komunizmu” – dodają autorzy listu, zwracając uwagę także na niewłaściwość użycia terminów takich jak „Małopolska Wschodnia”.

Apel zawiera także wezwanie do jak najszybszego usunięcia konfliktogennych sformułowań z ustawy o IPN, wskazując, że przyjazne, zbudowane na wzajemnym szacunku relacje polsko-ukraińskie mają kluczowe znaczenie dla Polski i jej obywateli.

Pod listem podpisali się Adam Balcer, Bogumiła Berdychowska, Andrzej Brzeziecki, Paweł Kowal, Joanna Konieczna-Sałamatin, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paweł Purski, Krzysztof Stanowski, Tomasz Stryjek i Piotr Tyma.

Na podstawie: facebook.com/konieczna.salamatin