Volker: Ukraina otrzyma pociski Javelin

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy Kurt Volker w rozmowie z Radiem Swoboda potwierdził, że USA dostarczą Ukrainie pociski przeciwpancerne „Javelin”.

„Chcę podkreślić – to sprzęt obronny. Jest potrzebny tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z natarciem pancernym, które można dzięki temu zneutralizować. Dlatego ten sprzęt pozostaje do wykorzystania w obronie i nie do zastosowania na linii konfliktu. Myślę, że Ukraina w większości zgadza się z tymi argumentami” – powiedział Kurt Volker.

W ocenie szefa sztabu ukraińskiej armii, Wiktora Mużenko, pierwsze pociski powinny trafić na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy za około pół roku.

Volker dodał, że ani USA ani ONZ nie mogą zgodzić się na formułę misji pokojowej zaproponowaną przez Rosję. W myśl tej koncepcji, misja pokojowa miałaby być realizowana jedynie na linii rozgraniczenia sił na Donbasie. „To nie mogłoby gwarantować bezpieczeństwa w regionie (…) nie przewidywała kontroli nad granicą. W ten sposób niekończący się potok rosyjskich sił i uzbrojenia nadal mógłby płynąć przez granicę” – powiedział Volker dodając, że Waszyngton ma pełną świadomość tego, że Rosja pozostaje – wbrew deklaracjom – stroną konfliktu zbrojnego na Donbasie.

Na podstawie: radiosvoboda.org