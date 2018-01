Coraz więcej obywateli Ukrainy odwiedza Polskę

W 2017 roku wzrosło natężenie ruchu na drogowych przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. Równocześnie, zanotowano ponad cztery razy więcej przewozów pasażerskich pomiędzy Polską a Ukrainą w porównaniu z rokiem 2016 – informuje Służba Przygraniczna Ukrainy.

W minionym roku obywatele Polski nieco rzadziej odwiedzali Ukrainę niż latach 2015-16. W 2017 roku zanotowano ok. 1,1 mln przyjazdów Polaków na Ukrainę, podczas gdy w latach 2015-16 było to ok. 1,2 mln, a w roku 2013 – przed rewolucją i wojną na Donbasie – 1,3 mln. Dane te dotyczą wszystkich wypadków przekraczania granicy na wszystkich przejściach granicznych, niekoniecznie zlokalizowanych na granicy polsko-ukraińskiej.

W 2017 roku zanotowano łącznie 22,3 mln przypadków wjazdu na Ukrainę (zarówno obywateli Ukrainy jak i innych krajów) przez drogowe przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. Wzrost obciążenia ruchem zanotowano na przejściach Krakowiec/Korczowa, Szegini/Medyka i Budomierz/Hruszów. Z kolei najbardziej obciążonym przejścim było przejście w Szegini/Medyce – 5,5 mln przekroczeń granicy, jak również Krakowiec/Korczowa – 3,8 mln i Rawa Ruska/Hrebenne – 3,4 mln. Duży ruch na przejściu w Medyce wynika z funkcjonowania tam pieszego przejścia granicznego.

W związku z uruchomieniem połączeń kolejnowych, znacząco wzrosła liczba osób podróżujących przez granicę polsko-ukraińską tym środkiem transportu – z 94,7 tys. w 2016 do 401,3 tys. w 2017 roku. Powyższe zmiany wynikają z uruchomienia dwóch połączeń na trasie Kijów-Przemyśl.

Na podstanie: Państwowa Służba Przygraniczna Ukrainy

Dmytro Borysow