Grojsman: za 4-5 lat Ukraina będzie korzystać tylko z własnego gazu

Według premiera Ukrainy wzrost gospodarczy prognozowany w najbliższych latach pozwoli na wzrost wydobycia z własnych złóż gazu ziemnego, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb kraju.

„Chcę, by Ukraina stała się państwem, które w pełni zabezpiecza swoje potrzeby własnym gazem. Pozwoli to zmniejszyć ceny i można to zrobić do 2020 roku, dlatego ważne jest, by wzrost gospodarczy osiągnął 5%” – powiedział Grojsman na antenie telewizji ICTV.

Wcześniej premier Ukrainy zwracał uwagę na działania, które mają na celu wykorzystanie wszelkim możliwości dla zapewnienia niezależności energetycznej, głównie poprzez zwiększenie własnego wydobycia. Równolegle mają być realizowane działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki.

Według szacunków, Ukraina posiada złoża o wielkości rzędu 276 mld m3, choć potencjalnie może to być nawet trzy razy więcej. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat priorytet miał jednak import, głównie z Rosji.

