Andrzej Duda przybył z jednodniową wizytą do Charkowa na Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydetem Ukrainy, Petrem Poroszenką.

Wizyta polskiego prezydenta rozpoczęła się od złożenia kwiatów na Cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie, gdzie pochowani są m.in. zamordowani przez NKWD w 1940 roku polscy oficerowie.

„I ja i pan prezydent Duda zgadzamy się co do tego, że z konfliktów na tle historycznym korzysta jeden kraj – nie Polska, nie Ukraina, a Rosja” – powiedział Petro Poroszenko. Dodał, że oba narody historia nie tylko dzieli, ale i zbliża, co widać najlepiej na Cmentarzu ofiar totalitaryzmu, który odwiedzili obaj prezydenci.

Podczas rozmów ustalono m.in., że proces ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie ma zostać wznowiony tuż po posiedzeniu komisji międzyrządowej na szczeblu Polski i Ukrainy.

Petro Poroszenko wyraził także przekonanie, że dla rozwiązania konfliktu na Donbasie konieczne będzie wprowadzenie na ten teren misji pokojowej. „Dziękuję Polsce za obietnicę wsparcia tej inicjatywy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ” – powiedział Petro Poroszenko.

Odnosząc się do kwestii współpracy w sferze energetyki i budowy interkonektora gazowego prezydent Andrzej Duda stwierdził, że projekt ten powinien zostać zrealizowany tak, aby przynosił korzyści obu stronom – Polsce i Ukrainie.

Na podstawie: 5.ua, prezydent.pl,