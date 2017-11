Linie lotnicze WizzAir zapowiedziały uruchomienie nowych połączeń lotniczych z Lwowa do Katowic i Gdańska oraz do niemieckiego Dortmundu, a także z Charkowa do Katowic i Dortmundu.

Rejsy Lwów-Gdańsk i Lwów-Katowice będą wykonywane od 26 marca 2018 roku, z kolei Charków-Katowice – od 20 czerwca 2018 roku. Do Dortmundu WizzAir będzie latał z Lwowa od 21 maja 2018r., a z Charkowa do Dortmundu od 5 kwietnia 2018r. Ceny biletów do Polski mają wynosić od 279 UAH, do Niemiec – od 719 UAH.

„W rezultacie zwiększenia popytu wśród ukraińskich pasażerów na usługi WizzAir, firma zaproponowała zwiększenia liczby rejsów lotniczych dla podróżnych i turystów podróżujących do i z Ukrainy. Lwowska sieć tras będzie rozszerzona, a poza tym zapowiedzianym już rejsem do Londynu/Luton pojawią się trzy nowe kierunki: do Gdańska, Katowic i Dortumndu, już od najbliższej wiosny” – napisano w komunikacie linii, który cytuje na swojej stronie Międzynarodowy Port Lotniczy Lwów.

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2017 roku blisko 590 000 pasażerów skorzystało z samolotów WizzAir na trasach do i z Ukrainy. To o 75% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2018 roku oczekiwane jest zwiększenie liczby pasażerów o 130%.

