Na poligonie w Dywniczkach w obwodzie kijowskim odbyły się testy amunicji o kalibrze 152mm i 60mm zaprojektowanej i wyprodukowanej w ukraińskich zakładach przemysłowych.

Próby obserwował m.in. szef RNBO Ukrainy, Ołeksandr Turczynow. „To bardzo ważne, jako że chodzi o wysoce deficytowe grupy amunicji: pociski artyleryjskie o kalibrze 152 mm, pociski do granatników AGS i pociski moździerzowe o kalibrze 60mm dla nowych ukraińskich moździerzy, które już trafiły na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy” – powiedział Turczynow. Dodał, że wkrótce ma rozpocząć się seryjna produkcja wspomnianej amunicji, co jest o tyle ważne, że w ostatnim roku doszło do aktów dywersji w dwóch składach amunicyjnych, a straty dotyczyły głównie pocisków wspomnianych kalibrów.

Kilka dni wcześniej, 4 listopada, koncern UKROBRONOPROM zaprezentował zmodernizowaną wyrzutnię pocisków rakietowych BM-21 Grad, funkcjonującą pod nazwą „Verba”. Wyrzutnia jest montowana na podwoziu ciężarówki KrAZ-6322-010, posiada także zmechanizowany system ładowania, większą kabinę załogi i zautomatyzowany system kierowania ogniem.

Na podstawie: rnbo.gov.ua, ukrobronoprom.com.ua,