5 listopada 2017 roku blisko 500 żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i Kanady rozpoczęło ćwiczenie pk. MAPLE ARCH 17. Ceremonia otwarcia miała miejsce na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba.

Ćwiczenie dowódczo – sztabowe wspomagane komputerowo pk. MAPLE ARCH 17 jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym w tym roku organizowanym przez Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG im. Wielkiego Hetmana Konstantyna Ostrogskiego przy współpracy ze stroną kanadyjską.

Głównym celem ćwiczenia jest zgrywanie pododdziałów oraz zacieśnienie międzynarodowej współpracy i relacji wojskowych pomiędzy jednostkami afiliowanymi Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.

W roli pierwszoplanowych ćwiczących występują bataliony z Polski i Ukrainy – 5 batalion Strzelców Podhalańskich z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 1 batalion 80 Brygady Powietrznodesantowej. Jako drugoplanowi ćwiczący zadania będą realizowały grupy operacyjne pozostałych afiliowanych jednostek, w tym pododdział z Litwy.

„Ćwiczenie daje możliwości zacieśniania współpracy międzynarodowej. Jest miejscem gdzie rozwijamy umiejętności i zaufanie oraz budujemy jedność pomiędzy żołnierzami Wielonarodwej Brygady. Cele jakie sobie postawiliśmy zostaną zrealizowane gdy wszystkie afiliowane pododdziały będą zdolne do planowania i realizacji Operacji Wsparcia Pokoju pod przewodnictwem dowództwa brygady” – powiedział podczas ceremonii rozpoczęcia Dowódca LITPOLUKRBRIG płk dypl. Zenon Brzuszko.

Ćwiczenie jest organizowane przez LITPOLUKRBRIG przy wsparciu oficerów z Kanady. „Kanada z dumą uczestniczy w Ćwiczeniu MAPLE ARCH od 1999 roku, szkoląc się oraz pełniąc rolę doradcy. To przedsięwzięcie stwarza nam cenną okazję do zbiorowego szkolenia w międzynarodowej obsadzie, promując współpracę oraz wzmacniając silne bilateralne relacje obronne, przyczyniając się do zbiorowego sukcesu” – powiedział ppłk Stephen Hale, dowódca kanadyjskiego kontyngentu, biorącego udział w ćwiczeniu.

