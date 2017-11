SprintAir wstrzymuje loty z Radomia do Lwowa

30 października br. firma SprintAir ogłosiła wstrzymanie lotów z lotniska w Radomiu. Przyczyną jest zakończenie kontraktu pomiędzy przewoźnikiem a portem lotniczym. Oznacza to m.in. wstrzymanie lotów do Lwowa, jak również do Pragi i Gdańska.

Połączenie funkcjonowało regularnie od czerwca 2016 roku. Ostatni rejs do Lwowa odbył się 29 października. Według administracji portu lotniczego we Lwowie, w tym czasie z połączenia tego skorzystało 5716 pasażerów, a stopień wypełnienia samolotów pasażerami wyniósł 59,4%.

Łącznie, w ciągu pierwszy 9 miesięcy tego roku port lotniczy w Radomiu obsłużył ponad 9 tys. pasażerów. Władze lotniska informują, że trwają rozmowy z nowym przewoźnikiem, który ma zapewnić „znaczące zwiększenie liczby pasażerów, poprzez obsługę większych niż dotychczas samolotów (…) Radomskie lotnisko chce sprostać w ten sposób ogromnemu zainteresowaniu podniebnymi podróżami mieszkańców Mazowsza i Województwa Świętokrzyskiego”.

Firma SprintAir działa od 2003 roku. Posiada 16 samolotów typu ATR-72 i Saab-340. Firma zamierza utrzymać połączenia towarowe na lotnisko Kijów-Żuliany.

