Sąd odroczył rozpatrzenie sprawy funkcjonariusza Służby Granicznej oskarżonego o zabójstwo

Wyższy Specjalny Sąd Ukrainy przeniósł na poniedziałek 6 listopada rozpatrzenie sprawy funkcjonariusza Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy Serhija Kolmorowa, który został skazany na 13 lat więzienia za zabójstwo, choć wykonywał rozkaz przełożonego.

Sprawa rozpatrywana była przez sąd w Mariupolu, który 15 listopada 2016 roku uznał oskarżonego winnym zabójstwa. Miało do niego dojść 9 września 2014 roku, gdy oskarżony pełnił służbę na punkcie kontrolnym w pobliżu Mariupola. Zaobserwowano wówczas samochód, który zmierzał w stronę punktu kontrolnego – pomimo ostrzeżeń i wezwań do zatrzymania się, kierowca pojazdu próbował siłą przejechać przez blokadę. Po oddaniu strzałów ostrzegawczych, pełniący służbę funkcjonariusze ostrzelali pojazd, w wyniku czego zginęła pasażerka pojazdu, a kierowca został ranny.

W czasie śledztwa ustalono, że ogień do pojazdu prowadziło dziewięć osób. Pomimo tego, że nie potwierdzono, że to właśnie z broni oskarżonego zastrzelono pasażerkę pojazdu, sąd uznał go winnym jako znajdującego się najbliżej do pojazdu. Wzięto pod uwagę także zeznania kierowcy samochodu i obsady posterunku.

W lipcu 2017 roku sąd utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji.

Na podstawie: dpsu.gov.ua, facebook.com/borislav.bereza, censor.net.ua