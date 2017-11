Dyrektor IPN: nie możemy mówić Ukraińcom, kto ma być ich bohaterem, ale nie możemy milczeć ws. zbrodni UPA na Polakach

Polski Instytut Pamięci Narodowej nie może wskazywać jakich bohaterów powinni obrać Ukraińcy, ale nie może tez milczeć w sprawie zbrodni popełnionych przez Ukraińską Powstańczą Armię na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – powiedział dyrektor IPN, Jarosław Szarek w wywiadzie dla wPolityce.pl.

Mówiąc o szansach na wznowienie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na terytorium Ukrainy, szef IPN zaznaczył, że strona ukraińska nie zmieniła swojego stanowiska. Ostatnie oświadczenia wskazują, że zgoda może pojawić się po odbudowie pomnika UPA w Hruszowicach. Jednak polski IPN wskazuje, że pomnik ten był postawiony nielegalnie, a na miejscu powinny zostać przeprowadzone prace ekshumacyjne, by wyjaśnić, czy istotnie są tam pochowani członkowie UPA i dopiero od tego będą zależeń dalsze losy upamiętnienia.

„Lider zawsze ponosi polityczną odpowiedzialność za swoich podwładnych. Nawet jeśli osobiście nie popełniał zbrodni, to jest odpowiedzialny za te popełnione w jego imieniu” – powiedział Jarosław Szarek odnosząc się do kwestii odpowiedzialności Stepana Bandery za zbrodnie na Wołyniu w 1943 roku. Z kolei postaci, które łączą Polaków i Ukraińców to wsg dyrektora IPN Symon Petlura i generał Marko Bezruczko. „To także Wielki Głód z lat 30. XX wieku, podziemna działalność Kościoła czy kontakty opozyzji antykomunistycznej w latach 70. XX wieku” – powiedział Jarosław Szarek.

Na podstawie: wpolityce.pl