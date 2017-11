Andrzej Duda potwierdził, że planuje odwiedzić Ukrainę w grudniu

Prezydent RP potwierdził, że plany wizyty na Ukrainie w grudniu br. pozostają aktualne – informuje PAP. Plany wizyty dotyczą pobytu w Charkowie, gdzie ma spotkać się prezydentem Ukrainy oraz z przedstawicielami lokalnych środowisk polskich.

„Ta wizyta ma kilka aspektów. Jednym z nich jest moja osobista chęć odwiedzenia mogił Polaków w Charkowie. To bardzo ważna sprawa dla mnie osobiście i jako prezydenta. Drugi punkt jest związany z tym, co za niewiele ponad dwa miesiące, 17 stycznia, będziemy omawiać w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – chodzi o kwestie związane z Ukrainą, a ta wizyta pozwoli stwierdzić, jaka jest sytuacja w obwodach donieckim i ługańskim” – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla „Naszego Dziennika”.

„Równocześnie mamy niezbyt pozytywne sygnały ze strony ukraińskiej, co dla mnie, jako dla prezydenta Polski nie jest akceptowalne, tak jak to, by antypolscy politycy zajmowali stanowiska w ukraińskich władzach” – dodał Andrzej Duda, stwierdzając, że w Polsce nie ma tego problemu.

Z kolei minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że strona polska pozytywnie ocenia inicjatywę prezydenta Ukrainy co do potrzeby nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów obu krajów. „Przekazaliśmy Administracji Prezydenta Ukrainy informacje o gotowości do przyjęcia w Polsce ukraińskiej delegacji” – poinformował Szczerski, dodając, iż Andrzej Duda oczekuje na kroki prezydenta Ukrainy w kontekście obecnego stanu relacji polsko-ukraińskich.

Na podstawie: naszdziennik.pl, pap.pl, prezydent.pl