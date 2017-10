PGNiG otrzymała dostęp do ukraińskich gazociągów

Umowa podpisana pomiędzy polską firmą a Ukrtransgazem pozwala na dostęp PGNiG do ukraińskiego systemu gazociągów, co pozwoli na realizację bezpośrednich dostaw do klientów na Ukrainie.

Jak stwierdził przedstawiciel PGNiG, Maciej Woźniak, „umowa z Ukrtransgrazem jest kolejnym etapem rozwoju działalności handlowej PGNiG na Ukrainie”. Dodał, że firma uważnie obserwuje sytuację na rynku gazowym Ukrainy i wykorzystuje możliwości intensyfikacji działań na tym obszarze.

Od sierpnia 2016 roku do połowy 2017 roku PGNiG dostarczyła na Ukrainę 660 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Dostawy te były realizowane przez punkt tranzytowy w Hermanowicach. Podpisane porozumienie pozwoli na rozszerzenie możliwości dostaw na inne miejsca.

Ponadto, aktualnie nadal trwa rozbudowa punktu przesyłu gazu na odcinku Hermanowice-Strachocina. Jego ukończenie ma pozwolić na dalsze zwiększenie możliwości przesyłu gazu na Ukrainę. Inwestycję realizuje spółka PGNiG-Technologie. Planowany termin ukończenia tej inwestycji to 2019 rok.

Na podstawie: gazownictwo.wnp.pl, ukrinform.ua