Ukraina na XXV targach MSPO

W dniach 5-8 września 2017 roku w Kielcach odbył się kolejny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podobnie jak w ubiegłych latach swoje wyroby zaprezentowały ukraińskie firmy zbrojeniowe. Co warte uwagi, z każdym rokiem ich oferta jest coraz liczniejsza i bardziej zróżnicowana, więcej jest także propozycji będących owocem współpracy przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego z Polski i Ukrainy.

Na aktywizację w ukraińskim sektorze przemysłu zbrojeniowego, jak również na rozwój polsko-ukraińskiej współpracy zbrojeniowej duży wpływ miał (i ma nadal) konflikt zbrojny toczący się od wiosny 2014 roku na Donbasie. Wojna, stroną której (choć nieoficjalnie) jest Federacja Rosyjska, zmusiła ukraińskie przedsiębiorstwa, dotąd aktywnie kooperujące z rosyjskimi partnerami do poszukiwania możliwości współpracy gdzie indziej. Jednym z istotniejszych partnerów stała się Polska, będąca nadal jednym z najaktywniejszych sojuszników Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

Owocem tej współpracy było podpisanie kilku dużych kontraktów na dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę (m.in. przez firmy WB Electronics i Lubawa). XXV Salon Przemysłu Obronnego przyniósł kolejne takie porozumienie – na dostawy miniaturowych dronów „Warmate” dla Sil Zbrojnych Ukrainy. „Warmate” to niewielkie bezzałogowe samoloty produkowane przez grupę WB Electronics (o masie ok. 5 kg i rozpiętości skrzydeł 1,4 m), które mogą być wyposażone w kilka typów głowic bojowych, opracowanych przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Kolejna polsko-ukraińska propozycja, również z udziałem WB Electronics po stronie polskiej i ukraińskiego państwowego koncernu UKROBRONOPROM to system rakietowy ZRN-01 „Stokrotka”. Składa się on z dwóch wyrzutni niekierowanych pocisków rakietowych B8V20 o kalibrze 80 mm z system kontroli ognia TOPAZ, zamontowanych na pojeździe ciężarowym. System jest zaprojektowany do zwalczania lekkich celów latających (śmigłowców i samolotów bezzałogowych) na dystansie do 7 km i pułapie do 4 km. System opracowany w odpowiedzi na zagrożenia związane z użyciem samolotów bezzałogowych w czasie wojny na Donbasie.

Innym przykładem polsko-ukraińskiej współpracy zbrojeniowej – tym razem pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a UKROBRONOPROMem jest projekt czołgu PT-17, wyposażonego w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz armatę o kalibrze 120mm z systemem automatycznego ładowania. Wieża czołgu, w tym armata gładkolufowa KBM-2 i system ładowania zostały dostarczone przez firmy z Ukrainy, z kolei znaczna część systemów obserwacyjnych i optoelektronicznych przez polską firmę PCO.

Swoje wybory na odrębnym stoisku zaprezentował także wspominany już UKROBRONOPROM. To m.in. pociski przeciwpancerne „Korsarz”, jak również modele oferowanych przez koncern pojazdów takich jak transportery opancerzone BTR-3, pojazdy logistyczne MRM-B czy LBT-02 (na zdj).

Po raz pierwszy na targach pojawiła się ukraińska firma UTactic, będąca producentem plecaków, pasów i innego oporządzenia taktycznego.

W Kielcach obecna była także firma konsultingowo-analityczna „Defence Express”, będąca wydawcą portalu internetowego „Defence-ua.com”, jak również czasopism poświęconych tematyce techniki wojskowej.

Tekst i zdjęcia: polukr.net

Dariusz Materniak