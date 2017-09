We Lwowie omówiono perspektywy współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy

W październiku i listopadzie tego roku zaplanowano przegląd sytuacji na planowanych i istniejących miejscach przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, o czym zdecydowała Komisja ds. współpracy transgranicznej Polsko-Ukraińskiej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej.

„Dzisiaj planujemy niezwykle ważne działania – przegląd planowanych i działających punktów granicznych, tak, aby maksymalnie przyśpieszyć proces ich rozbudowy i co najważniejsze – przyśpieszyć prace na budowanych przejściach granicznych” – powiedział przewodniczący lwowskiej Rady Obwodowej, Ołeksandr Hanuszyn. Działania te planowane są na październik i listopad tego roku.

„Dla nas strategicznym pozostaje przyszłe przejście graniczne Boberka-Smolnik. Wiemy, że już teraz stopień infrastruktury transportowej w tym rejonie pozwala mówić o tym, że w ciągu roku może powstać droga do Boberki i możemy równolegle prowadzić prace projektowe. Równocześnie będziemy pomagać naszym kolegom z obwodu zakarpackiego przy budowie punktu granicznego Łubna-Wołosate i w obwodzie wołyńskim – Adamczuki-Zbereże” – dodał Ołeksandr Hanuszyn.

Poza sytuacją związaną z przejściami granicznymi podczas posiedzenia omówiono także kwestie aktywizacji dwustronnej współpracy w sferze ochrony środowiska.

„Łączy nas wiele rzeczy, ale jest i to, co nas dzieli. Dlatego nad tymi kwestiami trzeba pracować. Nasze regularne spotkania poświęcone współpracy transgranicznej pomagają poszukiwać punktów wspólnych. Wiele spraw, które omawialiśmy kiedyś, dziś jest realizowanych w praktyce. Nadal jednak jednym z głównych problemów pozostaje granica. Dzisiejsze spotkanie jest ważnym etapem na drodze do rozwiązania tego problemu” – powiedział Ewa Lenart, wojewoda podkarpacki.

Na podstawie: oblrada.lviv.ua