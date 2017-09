W sobotę, 16 września, w pobliżu miejscowości Nowogwardiwka w obwodzie donieckim spadł rosyjski samolot bezzałogowy „Orłan-10”.

Jak wynika z przeprowadzonych oględzin, samolot został wyprodukowany w Rosji przez rosyjskie przedsiębiorstwo „Specjalnyj technologicznyj centr”. Kadłub i silnik są produkcji rosyjskiej, elektronika pochodzi z importu z Tajwanu.

„Orłan-10” to niewielki samolot bezałogowy bliskiego zasięgu. Startuje ze specjalnej katapulty, ląduje na spadochronie po wyczerpaniu paliwa. „Ten rodzaj samolotów jest stosowany na Donbasie dla rozpoznania i korygowania ognia artylerii. Wartość samolotu to ok. 5-7 mln rubli” – poinformowano w sztabie ATO. Zwykle działania prowadzą równocześnie 2-3 bezzałogowce: jeden prowadzi obserwację na wysokości 1000-1500m, drugi zajmuje się retransmisją danych z wysokości 4-5 km, ewentualnie trzeci może prowadzić działania z zakresu walki radioelektronicznej.

Na pоdstawie: facebook.com/ato.news