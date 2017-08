Według komunikatu Federalnej Służby Bezpieczeństwa FR udało się zapobiec działaniom dywersyjnym wymierzonym w infrastrukturę na Półwyspie Krymskim, pozostającym pod kontrolą Rosji. Dywersję miał planować „agent Służby Bezpieczeństwa Ukrainy”.

Zatrzymanym miał być obywatel Ukrainy Giennadij Limeszko z obwodu chersońskiego. Miał dokonać aktu dywersji, który doprowadziłby do zniszczenia połączeń energetycznych i komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami Sudak i Nowyj Swit, jak również podpaleń budynków i lasów. Przy zatrzymanym miały zostać skonfiskowane granaty RGD-5 oraz sprzęt do produkcji ładunków wybuchowych, a także aparat cyfrowy, który miał służyć do dokumentowania działalności dywersyjnej na rzecz SBU.

Z kolei w oświadczeniu umieszczonym na stronie SBU napisano, że podobne oświadczenia strony rosyjskiej są publikowane regularnie, nie mają nic wspólnego z prawdą, a ich celem jest zastraszanie mieszkańców Krymu.

