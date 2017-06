Ukraina wznawia działania na rzecz członkostwa w NATO

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła zmiany do niektórych aktów prawnych dotyczących polityki zagranicznej Ukrainy, w tym związanych z podejmowaniem działań na rzecz członkostwa w NATO.

Przyjęcie dokumentu poparło 276 deputowanych. Odnosi się on do ustaw „O podstawach bezpieczeństwa narodowego Ukrainy” i „O zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej”. Zmiany mają na celu ugruntowanie działań na rzecz członkostwa w NATO jako strategicznego celu polityki zaganicznej państwa.

„Ukraina ma podstawy polityczne i prawne do tego, by dążyć do zbliżenia instytucjonalnego z Sojuszem Północnoatlantyckim, wśród nich jak wiadomo jest decyzja szczytu w Bukareszcie z 2008 roku, gdzie mowa jest o możliwości przyszłego członkostwa Ukrainy w tej organizacji. Takie stanowisko popiera ponad połowa Ukraińców. Realizacja tej perspektywy zależy przede wszystkim od samej Ukrainy i jest związana z krokami formalnymi i praktycznymi zmianami” – napisano w wyjaśnieniu dołączonym do projektu.

Na podstawie: iportal.rada.gov.ua