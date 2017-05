Trwają prace nad uruchomieniem połączenia kolejowego Kowel-Chełm

5 maja 2017 roku odbył się pierwszy, testowy przejazd pociągu z Kowla na Ukrainie do Chełma w Polsce. Planowane połączenie jest inicjatywą „Ukrzaliznicji”.

Jak na razie trwają dyskusje co do sposobu i charakteru kontroli granicznych w związku z uruchomieniem połączenia. Strona polska proponuje, by kontrola graniczna i celna pasażerów odbywała się podczas podstoju pociągu na przejściu w Dorohusku. Z kolei ukraińskie służby graniczne mają realizować swoje procedury podczas ruchu pociągu na odcinku od Kowla do Jagodina. Przedstawiciele ukraińskich kolei wskazują, że realizacja kontroli po stronie polskiej mogłaby odbywać się analogicznie podczas ruchu pociągu (podobnie jak ma to miejsce w pociągu Kijów-Przemyśl), co skróciłoby czas postoju w Dorohusku do 20 minut.

Połączenie pomiędzy Kowlem i Chełmem, którego uruchomienie planowane jest w najbliższych tygodniach ma być obsługiwane przez szynobusy polskiej firmy PESA.

W grudniu 2016 roku pojawiło się połączenie kolejowe pomiędzy Kijowem a Przemyślem, obsługiwane przez ukraińskie składy Interciti+ Hyundai-Rotem, cieszące się dużą popularnością podróżnych. Jeszcze w tym roku „Ukrzaliznicja” planuje uruchomienie pociągu Lwów-Kraków.

Na podstawie: uz.gov.ua, zaxid.net