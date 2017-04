Związek Ukraińców w Polsce o demontażu pomnika w Hruszowicach

Demonstracyjna rozbiórka pomnika w Hruszowicach koło Przemyśla świadczy o tym, że odbywa się to za przyzwoleniem władz. Doprowadziły do tego zaniechania w reakcji na fakty niszczenia ukraińskich miejsc pamięci w Polsce w latach 2015-2016 – stwierdził w oświadczeniu Związek Ukraińców w Polsce.

ZUwP zwraca uwagę na fakt, że mimo ostrzeżeń, władze nie zajęły stanowiska w sprawie zatrzymania wykonawców i organizatorów poprzednich prowokacji. „Bezkarność zachęca do dalszych działań, a ludzie, którzy dążą do tego, by podpalić granicę polsko-ukraińską robią własnie krok naprzód – nie kryją się z prowokacjami w 70. rocznicę Akcji „Wisła”, deportacji 140 tysięcy Ukraińców z rodzinnych stron na północ i zachód Polski” – napisano w oświadczeniu.

ZUwP zwrócił się także do Beaty Szydło z prośbą o rozpatrzenie tych wydarzeń jako mających priorytetowe znaczenie dla sytuacji społecznej w kraju.

Z kolei szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz stwierdził, że brak wyraźnego potępienia komunistycznej zbrodni, jaką była Akcja „Wisła” prowadzi do kształtowania kolejnego pokolenia szowinistów. „W Polsce w rocznicę Akcji „Wisła” mają miejsce działania będące przedłużeniem tej zbrodni. 70 lat temu polscy komuniści dokonali deportacji Ukraińców z ich ziem, miejsc, gdzie żyli oni od wieków, tak, by znikli jako mniejszość narodowa” – napisał Wołodymyr Wiatrowycz na swoim profilu na Facebooku. „Demontaż pomnika 26 kwietnia na cmentarzu koło Przemyśla ogłoszono jako „pierwszy legalny demontaż nielegalnego pomnika”. Wójt wioski Hruszowice ogłosił, że nie boi się reakcji strony ukraińskiej. Mógł jeszcze dodać, że oczekuje na słowa zachęty ze strony Rosji” – dodał Wiatrowycz.

W dniach 28 kwietnia – 1 maja w Przemyślu mają odbyć się uroczystości związane z 70 rocznicą Akcji „Wisła”

Na podstawie: zup.ukraina.com.pl, facebook.com/volodymyr.viatrovych