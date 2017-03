Rosja tnie wydatki na zbrojenia

W 2017 roku Rosja planuje zmniejszenie wydatków na zbrojenia. Według portalu janes.com są to jedne z największych cięć w historii kraju.

Wydatki mają być obniżone z 3,8 do 2,8 tryliona rubli (tj. z 65,4 do 48,4 mld $). Tym samym Rosja spadnie z czwartego na ósme miejsce wsród krajów świata przeznaczających najwięcej środku na sektor obronny.

To pierwsze cięcia wydatków rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ostatnich latach (od 2011 wzrosły one o 20%). Spadek wydatków będzie oznaczał konieczność rezygnacji z części planów modernizacyjnych, w tym zwłaszcza z zakładanej wymiany 70% uzbrojenia do 2020 roku. W ramach tych planów zakładno m.in. zakup ok. 2300 czołgów, ponad 1200 samolotów i kilkudziesięciu okrętów. Obecnie założenia te najprawdopodobniej będzie czekać poważna weryfikacja.

Na podstawie: warspot.ru, defence-blog.com,