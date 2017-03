Okręty NATO przybyły do Odessy

W piątek, 17 marca, do portu w Odessie weszły okręty funkcjonującej w ramach NATO Stałej Grupy Przeciwminowej (ang. Standing NATO Mine Counter Measures Group Two – SNMCMG2).

Wśród okrętów znalazły się: polski ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, hiszpański ESPS „Duero”, niemiecki FGS „Rottweil” i turecki TCG „Alanya”.

Podczas konferencji prasowej na pokładzie polskiej jednostki głos zabrał m.in. ambasador Litwy na Ukrainie, Marius Janukonis, który stwierdził, że NATO jest partnerem i przyjecielem Ukrainy, z którym Ukraina z sukcesem współpracuje w ramach wielu programów. „Celem tych działań jest, by Siły Zbrojne Ukrainy osiągnęły standardy NATO do 2020 roku, jak zapisane to zostało w oficjalnych dokumentach przez stronę ukraińską” – dodał ambasador. Z kolei przedstawiciele Sił Morskich Ukrainy zadeklarowali, że Ukraina podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa na Morzu Czarnym raz planuje wznowić działania także poza tym akwenem, podobnie jak to było do 2014 roku.

Wizyta okrętów NATO potrwa do 20 marca. W jej programie są m.in. spotkania z przedstawicielami władz cywilnych Odessy oraz przedstawicielami Sił Morskich Ukrainy.

Na podstawie: mil.gov.ua, facebook.com/navy.mil.gov.ua