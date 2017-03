LITPOLUKRBRIG rozpoczyna trening sztabowy pk. BRAVE BAND

27 lutego 2017 roku personel wojskowy i cywilny dowództwa Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej rozpoczął nowy cykl szkoleniowy na rok 2017 treningiem sztabowym pk. BRAVE BAND.

W ciągu kolejnych pięciu dni, międzynarodowy sztab sprawdzi i przećwiczy zdolności reagowania na zmieniającą się sytuację operacyjną w rejonie odpowiedzialności, będzie dokonywać rotacji batalionów oraz wycofywać siły na żądanie, po uzyskaniu zgody zaangażowanych państw.

“Scenariusz tego treningu jest zbieżny z naszymi poprzednimi treningami i pozwala oficerom sztabu na kontynuację monitorowania sytuacji, nie zaczynając całkowicie od zera, oraz przećwiczenie różnych aspektów misji reagowania kryzysowego” – wyjaśnił ppłk Eligijus Senulis, szef sztabu LITPOLUKRBRIG.

Dla celów szkoleniowych, Wielonarodowa Brygada rozwinęła Stanowisko Dowodzenia a Batalion Dowodzenia WB zapewnił łączność i wymianę informacji. “BRAVE BAND jest pierwszym przedsięwzięciem w tegorocznym cyklu szkoleniowym. Wnioski z poprzednich treningów zostały wyciągnięte a zmiany w strukturze dowodzenia zostały wprowadzone. Obecnie, mamy możliwość ich praktycznego przetestowania i zastosowania oraz lepszego przygotowania do przyszłych zadań” 0 powiedział płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Zgodnie ze słowami płk Zenona Brzuszko, Dowódcy Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, ten trening sztabowy nada tempo działaniom w ramach Pełnej Zdolności Operacyjnej. “Dowództwo jest „gotowe do działań bojowych” i pozostaje w gotowości do wypełnienia zadań, jeśli takie zostaną nam postawione. Oficerowie sztabu z Polski, Litwy i Ukrainy maja wykorzystać ten czas na doskonalenie umiejętności zawodowych, interoperacyjności oraz pozostawać w gotowości do wyjazdu na misję bezzwłocznie” – podsumował płk Zenon Brzuszko.

Ołeksandr Gain, Biuro Prasowe LITPOLUKRBRIG