Wystawa “Displaced. 12 historii z Ukrainy” otwarta w Warszawie

14 marca na warszawskim Placu Defilad otwarto wystawę poświęconą wewnętrznym uchodźcom na Ukrainie. Prezentuje historie 12 osób, które zostały zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania wobec konfliktu na wschodzie kraju.

Ceremonii otwarcia dokonali przedstawiciele amabsad Ukrainy i Wielkiej Brytanii w Warszawie. Podczas uroczystości głos zabrał m.in. ambasador Ukrainy w Warszawie Andrij Deszczyca, który wyraził wdzięczność stronie brytyjskiej za przybliżenie tematu wewnętrznych uchodźców na Ukrainie. „Ludzie ci (uchodźcy – przyp. polukr.net) zostali zmuszeni do porzucenia swoich domów i miejsc pracy oraz rodziny (…) takich osób na Ukrainie jest prawie dwa miliony (…) to wielkie wyzwanie dla nas, ponieważ oprócz kwestii socjalnych spotykamy się także z koniecznością wsparcia tych osób na poziomie społecznym. Wydaje mi się, że w duże mierze Ukraina poradziła sobie z tym zadaniem” – powiedział Andrij Deszczyca.

Bohaterowie ekspozycji to obywatele Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do rozpoczęcia swego życia od początku w nowym miejscu w rezultacie konfliktu we wschodniej Ukrainie i aneksji Krymu.

Organizatorem ekspozycji jest ambasada Wielkiej Brytanii w Kijowie oraz organizacja Stabilization Support Services.

Wystawa będzie dostępna dla widzów w Polsce od 14 do 22 marca 2017 r. na Placu Defilad Ceremonia otwarcia: Plac Defilad, Płyta Główna od strony ul. Marszałkowskiej, obok Teatru Studio, Warszawa. Wydarzenie w Warszawie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy oraz w partnerstwie z Teatrem Studio i projektem Plac Defilad.

Na podstawie: inf. własna polukr.net, British Embassy Kyiv