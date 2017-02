Święto Przywrócenia Niepodległości Litwy w LITPOLUKRBRIG

16 lutego 2017 roku polscy i ukraińscy żołnierze oraz pracownicy cywilni złożyli gratulacje litewskim oficerom Dowództwa LITPOLUKRBRIG, jak również personelowi Batalionu Ułanów im. księżnej Birutė z okazji Święta Przywrócenia Niepodległości Litwy.

“Historia naszych trzech narodów jest zróżnicowana. Co istotne jednak, mamy wiele wspólnego. Dzieliliśmy trudy i radości. Zwracam się do moich drogich kolegów – szefa sztabu ppłk Eligijusa Senulisa oraz litewskich oficerów – polski i ukraiński personel LITPOLUKRBRIG łączy się z wami w tym dniu kiedy świętujecie jeden z najważniejszych dni – 99 rocznicę ponownego utworzenia państwa litewskiego” – tak zwrócił się do żołnierzy litewskich płk Zenon Brzuszko – dowódca Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej.

Następnie ppłk Eligijus Senulis podziękował za serdeczną atmosferę w dowództwie Brygady oraz za owocną współpracę w trójstronnym przedsięwzięciu jakim jest LITPOLUKRBRIG. W imieniu litewskich oficerów dowództwa oraz afiliowanego batalionu, podkreślił uznanie i wiarę w przyszłe sukcesy. “Z zadowoleniem przyznaję, że litewski kontyngent stał się integralną częścią dowództwa Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej. Zajmujemy kluczowe stanowiska w sztabie oraz sekcjach aby upewnić się, że nasza wiedza i fachowość są doceniane i wykorzystywane w codziennej działalności. Nasz Batalion Ułanów im. księżnej Birutė zapewnia siły potrzebne do osiągania wspólnych celów w trakcie ćwiczeń i przyszłych działań, jeśli zostaniemy wezwani. Wspólnie z naszymi partnerami z Polski i Ukrainy, jesteśmy zjednoczeni dla pokoju!” – powiedział ppłk Eligijus Senulis.

W ramach świętowania Przywrócenia Niepodległości tego państwa bałtyckiego, przedstawiciele LITPOLUKRBRIG uczestniczyli w oficjalnych obchodach zorganizowanych przez Ambasadę Litwy w Warszawie. Między innymi, w trakcie obchodów, uczestnicy obejrzeli występ zespołu Jazz Island z Wilna.

“Dla nas to wielki zaszczyt służyć ramię w ramię z litewskimi oficerami. Składamy im gratulacje i oczekujemy na zacieśnianie wojskowej współpracy oraz przyszłe osiągnięcia” – dodał płk Wołodymyr Yudanov, zastępca dowódcy LITPOLUKRBRIG.

Oleksandr Gain, LITPOLUKRBRIG