Biały Dom: USA oczekują zwrotu Krymu Ukrainie

Rzecznik Białego Domu powiedział, że prezydent USA Donald Trump oczekuje, że Rosja odda kontrolę nad Półwyspem Krymskim Ukrainie oraz wycofa się z Donbasu.

Sean Spicer podczas konferencji prasowej zasugerował, że Moskwa powinna wycofać swoje wojska z Donbasu i dążyć do wygaszenia konfliktu, jak również zwrócić kontrolę nad Krymem Ukrainie. „Nie ma żadnej zmiany polityki sankcji wobec Rosji” – powiedział Spicer.

Oświadczenie to jest nieoczekiwanym wobec wyborczej retoryki Donalda Trumpa, która wskazywała, że będzie on dążył do normalizacji stosunków z Rosją. Może mieć także związek z dymisją dotychczasowego doradcy prezydenta USA, Michaela Flynna, który również forsował polepszenie relacji z Moskwą.

Na podstawie: tvn24bis.pl