Wizz Air planuje uruchomienie połączenia z Lwowa do Wrocławia

Linie lotnicze Wizz Air planują powrót do połączeń na Ukrainę po blisko dwuletniej przerwie. 13 kwietnia pojawi się połączenie lotnicze pomiędzy Lwowem a Wrocławiem.

Rejsy będzę obsługiwały samoloty Wizz Air Węgry, bazujące na stałe we Wrocławiu. Mają się odbywać dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty. Wyloty z Wrocławia są planowane na 12.00 czasu miejscowego (przylot do Lwowa na godzinę 14.15), a powrót z Lwowa do Wrocławia o 14.45 (przylot na miejsce o 16.00 czasu miejscowego). Koszt biletu ma wynieść ok. 1400-1700 UAH w jedną stronę.

Do początku konfliktu zbrojnego na Donbasie firma Wizz Air posiadała na Ukrainie trzy bazy operacyjne – w Kijowie, Doniecku i Lwowie. Rejsy do Lwowa odbywały się od 2008 roku. Początek wojny na Donbasie i kryzys gospodarczy spowodowały wycofanie się firmy z rejsów na Ukrainie i planów rozbudowy struktur Wizz Air. Ostatnia baza we Lwowie została zamknięta w 2015 roku.

Z kolei 1 lipca 2017 roku planowane jest uruchomienie połączenia Kijów-Warszawa.

Na podstawie: avianews.com, lowcostavia.com.ua, facebook.com/gospodarkaPodkarpackapl