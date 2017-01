Austria: rozszerzenie misji OBWE na Donbasie to priorytet

Szef MSZ Austrii, Sebastian Kurtz oświadczył, że w związku z objęciem kierowanictwa OBWE przez jego kraj, dołoży wszelkich starań dla wzmocnienia i rozszerzenia Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Donbasie.

„W ramach naszego kierownictwa główną uwagę będziemy przywiązywać do działań na rzecz wsparcia działań Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Donbasie, a także do jej dalszego rozszerzenia” – powiedział Kurtz.

Według przedstawicieli strony ukraińskiej, jednym z głównych problemów związanych z funkcjonowaniem SMM OBWE na Donbasie jest fakt, iż zdecydowana większość wysyłanych przez Rosję obserwatorów to współpracownicy lub funkcjonariusze FSB lub GRU – twierdzi generał Borys Kremeneckij, kierujący Centrum Koordynacji i Kontroli, zajmującym się monitorowaniem zawieszenia broni. Strona ukraińska nie ma prawa wpływać na to, jakich obserwatorów wysyła Rosja, choć ma prawo nie wpuścić danej osoby jeśli są ku temu podstawy. Przedstawiciele ukraińskich władz i żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy wskazują, że reakcje misji OBWE są zbyt wolne w stosunku do potrzeb i zagrożeń związanych z naruszeniami reżimu ciszy przez prorosyjskich separatystów.

Na podstawie: pravda.com.ua