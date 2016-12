Z Kijowa do Przemyśla przyjechał pierwszy pociąg Interciti+

Na dworcu Przemyśl Główny pojawił się pierwszy ukraiński pociąg Interciti+ Ukrzaliznicji.

To test połączenia, które ma ruszyć od 23 grudnia. O jego wykonaniu poinformowała ukraińska organizacja pozarządowa „За якісний транспорт” (pol. „Stowarzyszenie na rzecz transportu wysokiej jakości”).

Uruchomienie pociągu na trasie Kijów-Lwów-Przemyśl zapowiedział na początku grudnia dyrektor Ukraińskich Kolei (Ukrzaliznicji), Wojciech Balczun. Regularne połączenia mają odbywać się codziennie od 23 grudnia 2016 roku.

Pociąg ma wyjeżdżać z Kijowa ok. godziny 7.00 rano, a podróż do Przemyśla ma trwać ok. 6,5 godziny. Uruchomienie połącznie na tej trasie jest możliwe dzięki istnieniu torowiska o odpowiednim rozstawie dla ukraińskich składów.

Na podstawie: naszwybir.pl, facebook.com/trafficlviv