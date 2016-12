Media: Polska najostrzej występowała przeciwko żądaniom Holandii w Brukseli

Według holenderskich mediów Polska najostrzej sprzeciwiała się żądaniom władz Holandii ws. deklaracji UE dotyczącej umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą.

O kulisach rozmów w czasie szczytu w Brukseli pisała m.in. gazeta De Telegraaf, powołując się na dyplomatów i członków holenderskiej delegacji. Przeciw były także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Litwa, Łotwa, Estonia oraz Czechy.

„Dla tych krajów kwestia członkostwa jest istotną, jako że zależy im na włączeniu Ukrainy w europejską strefę wpływów, jako że obawiają się rosyjskiej agresji” – napisał „De Telegraaf”.

Według szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, na szczycie w Brukseli zrobiono wszystko, co było możliwe dla ratyfikowania porozomienia z Ukrainą. Wkrótce umowę ma zatwierdzić parlament Holandii.

Celem było uratowanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i to zostało spełnione. Najważniejsze jest to, aby ta umowa została ratyfikowana i wszystko na to wskazuje, że tak będzie – oświadczyła premier Szydło po obradach szczytu UE w Brukseli. Dodała również, że Polska mocno zaakcentowała swoje wsparcie dla przedłużenia sankcji ekonomicznych wobec Rosji.

Na podstawie: eurointegration.com.ua, kprm.gov.pl,