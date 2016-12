Trwają walki w okolicach Switłodarska

W niedzielę, 18 grudnia, w walkach w okolicach Switłodarska zginęło 5 ukraińskich żołnierzy, a kilkunastu zostało rannych – poinformował sztab ATO.

Starcia rozpoczęły się w niedzielę rano, gdy oddziały separatystów spróbowały wypchnąć jednostki ukraińskie z ich pozycji, korzystając m.in. z ciężkiej artylerii oraz moździerzy. Podejmowane były także działania mające na celu okrążenie sił ukraińskich w rejonie wioski Ługańskie.

Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy podjęły działania obronne i przeszły do kontrataku, zmuszając przeciwnika do wycofania się. Separatyści pozostawili na miejscu walk m.in. sprzęt wojskowy wyprodukowany w Rosji. Straty przeciwnika miały wynieśc ok. 25 zabitych oraz ok. 30 rannych. Według sztabu ATO w walkach zginęło także 5 ukraińskich żołnierzy, a 6 zostało rannych. Z kolei dziennikarz, Jurij Butusow informował o 6 zabitych oraz blisko 20 rannych.

W niedzielę, a także w poniedziałek trwały ostrzały ukraińskich pozycji z artylerii o kalibrze 122 mm oraz moździerzy 120 mm. Spowodowały one m.in. przerwy w dostawach energii elektrycznej w Switłodarsku i okolicach wobec uszkodzenia linii energetycznych. Ostrzeliwane były także m.in. Pawłopol (z broni strzeleckiej), Marijnka (snajper) oraz Szirokine (czołg).

Według informacji mediów, w poniedziałek wieczorem walki trwały nadal w okolicach Switłodarska, gdzie siły prorosyjskich separatystów miały podjąc próby kontrnatarcia przeciwko wojskom ukraińskim.

Na podstawie: facebook.com/ato.news, facebook.com/butusov.yuriy