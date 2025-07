Niemiecki generał: Rosja planuje wysyłać do 2000 dronów na dobę

Natężenie ataków na Ukrainę może wzrosnąć do końca tego roku

Według niemieckiego generała Christiana Freudinga,, strona rosyjska dąży do zwiększenia możliwości produkcji i wykorzystania dronów przeciwko Ukrainie. Docelowo, jednocześnie rosyjska armia ma mieć możliwość użycia do 2000 bezzałogowców jednocześnie, co w znaczący sposób utrudniłoby działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Zdaniem generała, wobec powyższego, Ukraina potrzebuje nie tylko dostaw systemów przeciwlotniczych Patriot, ale także prostszych rozwiązań, które mają umożliwić skuteczne zwalczanie dronów takich jak Szached-131/136, masowo używanych przez Rosję. Dotąd maksymalne liczby zastosowanych bezzałogowców tego typu i podobnych wynosiły do ok. 700 sztuk na dobę.

Ukraina do zwalczania bezzałogowców typu Szached wykorzystuje zarówno lotnictwo jak i systemy artyleryjskie oraz rakietowe starszych typów.

Na podstawie: pravda.com.ua,