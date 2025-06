Syrski: nadal kontrolujemy fragment obwodu kurskiego

Głównodowodzący SZ Ukrainy spotkał się z przedstawicielami mediów

Według generała Ołeksandra Syrskiego, ukraińska armia nadal kontroluje ok. 90km2 terenu w obwodzie kurskim na terytorium FR. Działania, które są realizowane na tym odcinku uniemożliwiły, według Syrskiego, przerzucenie większych rosyjskich sił do działań w obwodzie donieckim, co spowodowało zmniejszenie nacisku na ukraińskie pozycje m.in. w rejonie Torecka i Pokrowska. Obecnie, w działania na tym obszarze, jest zaangażowanych ok. 10 tys. żołnierzy FR.

Ponadto, według Ołeksandra Syrskiego, ukraińska armia dąży obecnie do odejścia od działań jedynie defensywnych, na rzecz wdrożenia również aktywnej obrony, tj. operacji zaczepnych na niektórych odcinkach frontu. Służyć temu mają m.in. nowo formowane pułki SZU, które zostały przygotowane przed operacją kurską.

„Znamy możliwości naszego wroga. Wiemy, że w zeszłym roku przyjęli do służby 440 tysięcy żołnierzy służby kontraktowej” – powiedział Syrski dodając, iż Rosja nadal posiada strategiczne rezerwy, a wojna na wyczerpanie jest główną strategią rosyjskich działań, realizowanych głównie poprzez nacisk wielkimi masami żołnierzy na pozycje sił ukraińskich.

Na podstawie: ukrinform.ua,