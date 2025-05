Trump: Putin chce całej Ukrainy

Prezydent USA skrytykował działania prezydenta Rosji w związku z wojną z Ukrainą

Donald Trump stwierdził, że miał zawsze „bardzo dobre relacje” z Władimirem Putinem, jednak w jego ocenie rosyjski przywódca się zmienił. Trump stwierdził, że Putin „absolutnie oszalał”, o czym świadczą kolejne ataki na ukraińskie miasta.

„Zawsze twierdziłem, że Putin chce całej Ukrainy, a nie tylko jej części i jeśli on to zrobi, spowoduje to upadek Rosji” – napisał Trump w mediach społecznościowych. Wcześniej, podczas rozmowy z dziennikarzami, odnosząc się do działań prezydenta Rosji i ostatnich ataków z wykorzystaniem rakiet i dronów, Trump stwierdził, że jest „bardzo niezadowolony” z tych działań Rosji i zapowiedział wprowadzenie kolejnych sankcji.

Równolegle, zdaniem amerykańskiego prezydenta, retoryka prezydenta Zelenskiego jedynie „tworzy nowe problemy, nie podoba mi się to i lepiej, aby się skończyło”.

W dniach 24-25 maja 2025 roku Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę, tym m.in. na Kijów i Odessę oraz szereg innych miejscowości.

Na podstawie: pravda.com.ua