Marco Rubio odniósł się do rezultatów rozmów prezydentów USA i FR

Zgodnie z relacją sekretarza stanu USA, strona rosyjska zapowiedziała przesłanie warunków wstrzymania walk po rozmowie prezydentów Trumpa i Putina. „Są to kwestie, jakich będą oni wymagać (Rosjanie – przyp.) dla tego, aby osiągnąć wstrzymanie ognia, co pozwoliłoby na bardziej szerokie rozmowy” – powiedział Rubio w Senacie USA.

Rozmowa Władimira Putina i Donalda Trumpa odbyłą się w poniedziałek, 19 maja 2025 roku. Trwała ponad 2 godziny, jednak nie doprowadziła do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie rozejmu.

W ocenie krajów europejskich, w tym Francji i Wielkiej Brytanii, z przywódcami których o rezultatach rozmów amerykańsko-rosyjskich, rozmawiał we wtorek prezydent Ukrainy, jak również pozostałych krajów tzw. koalicji chętnych, Rosja dąży do zyskania na czasie i odsunięcia w czasie rozmów o rozejmie, tak, by móc przeprowadzić działania ofensywne w okresie letnim.

Na podstawie: prawda.com.ua,