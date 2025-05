Prezydent Ukrainy pojedzie do Turcji na rozmowy ws. rozejmu

Rozmowy w Stambule mają odbyć się 15 maja, zgodnie z propozycją strony rosyjskiej

Zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się w mediach, Zelensky ma udać się do Turcji także w przypadku, gdyby nie doszło do wstrzymania walk, o co zaapelowali przywódcy krajów europejskich w sobotę, 10 maja 2025 roku w Kijowie.

Niemcy po raz kolejny wezwały do wprowadzenia rozejmu na co najmniej 30 dni, ostrzegając przy tym, że w przypadku niewstrzymania walk, Berlin i inne kraje UE rozpoczną wdrażanie kolejnych sankcji wymierzonych w Rosję.

W niedzielę, 11 maja 2025r., prezydent FR zadeklarował gotowość do bezpośrednich rozmów z Ukrainą, wskazując Stambuł jako miejsce ich przeprowadzenia.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,