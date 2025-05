Norwegia przekaże Ukrainie kolejne samoloty F-16

Dostawy mają zostać zrealizowane do końca tego roku

Strona norweska nie udziela informacji na temat tego, ile samolotów zostało dostarczonych do tej pory, jednak minister obrony tego kraju, Ture Sandvik zadeklarował, że wszystkie maszyny mają zostać dostarczone do końca 2025 roku. Równolegle, Norwegia zwiększyła wsparcie finansowe na zakup systemów przeciwlotniczych dla Ukrainy do wysokości 112 mln euro.

Ukraina ma otrzymać samoloty myśliwskie typu F-16 z Norwegii, a także Danii, Holandii i Belgii. Łącznie ma to być ok. 70 maszyn. Jak dotąd ocenia się, że dostarczono ok. 25-30 samolotów.

W nocy z 15 na 16 maja 2025 roku Siły Powietrzne Ukrainy straciły samolot F-16 w czasie odpierania ataku bezzałogowców. Pilot katapultował się i nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Na podstawie: pravda.com.ua,