Ukraina nie zrezygnuje z terytorium w zamian za pokój

Rosyjskie propozycje dotyczące zawarcia porozumienia pokojowego skomentował prezydent Ukrainy

„Wszystkie terytoria należą do Ukrainy. Dlatego znów należy to powtórzyć, że o terytorium naszego kraju może decydować tylko naród ukraiński. To dla nas są właśnie „czerwone linie” – uznanie jakichkolwiek terenów jakie są tymczasowo okupowane za rosyjskie” – powiedział Wołodymyr Zelensky komentując propozycje strony rosyjskiej, jakie miały paść podczas rozmów wysłannika USA Stevena Witkoffa z prezydentem Federacji Rosyjskiej.

Rosja zażądała, aby Ukraina uznała jej zwierzchnictwo nad Krymem i czterema obwodami, które Federacja Rosyjska oficjalnie włączyła do swojego terytorium, a których nadal w pełni nie kontroluje. Wysłannik prezydenta USA Steven Witkoff, po rozmowach w Rosji stwierdził, że Moskwie chodzi o „pięć terytoriów”, nie precyzując dokładnie o jakie tereny chodzi, choć można zakładać, że są to wskazane wyżej obszary, bazując na wcześniejszych oświadczeniach strony rosyjskiej.

Jeszcze w tym tygodniu rozmowy w Paryżu mają przeprowadzić wspomniany Steven Witkoff oraz sekretarz stanu USA, Marco Rubio. Wiadomo, że jednym z omawianych tematów będzie kwestia rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Na podstawie: pravda.com.ua,