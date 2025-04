Putin ogłosił zawieszenie broni na święta Wielkanocne

Według strony ukraińskiej, pomimo ogłoszenia zawieszenia broni, rosyjskie ataki nadal trwają

„Jeśli teraz Rosja będzie nagle gotowa do tego, aby dołączyć do formatu pełnej i bezwarunkowej ciszy, Ukraina będzie działać analogicznie – tak, jak to będzie ze strony rosyjskiej. Cisza w odpowiedzi na ciszę, uderzenia i obrona w odpowiedzi na ataki. To pokaże prawdziwe intencje Rosji” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Według ukraińskich źródeł wojskowych, pomimo wejścia w życie zawieszenia broni ogłoszonego przez rosyjskiego prezydenta, walki nadal trwają na wielu odcinkach. Aktywne są także rosyjskie bezzałogowce.

Odnosząc się do rosyjskiej inicjatywy, minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha stwierdził, że Kijów byłby zainteresowany wprowadzeniem w życie zawieszenia broni na 30 dni, tak, jak to miało nastąpić w połowie marca 2025 roku.

Zawieszenie broni ogłoszone przez Rosję ma obowiązywać do północy 21 kwietnia, łącznie 30 godzin (od godziny 18.00 w sobotę, 19 kwietnia 2025r.).

Na podstawie: pravda.com.ua,